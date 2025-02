Ilrestodelcarlino.it - E’ la sera di "Ancona suona Lucio Dalla". Sul palco anche i suoi storici musicisti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

’. Non ha bisogno di molte spiegazioni l’evento in programma questa(ore 20.30) al Teatro Sperimentale. Nella sala di via Redipuglia risuoneranno le note di uno dei più grandi cantautori della storia della musica leggera italiana. A interpretarli sarà la Temporary Band, nota a livello nazionale per iomaggi ai maggiori artisti nostrani, daBattisti a Pino Daniele. La particolarità è che questasulscenico salirannoalcuni fra iche hanno accompagnatoin tour, o che hanno lavorato con lui negli studi di registrazione. Un ensemble di eccellenze celebrerà il ricordo dell’indimenticato cantautore bolognese, in una sorta di affascinante viaggio al confine fra musica e racconto. Naturalmente la scaletta punta sui classici dell’artista, veri gioielli sia dal punto di vista musicale che da quello testuale.