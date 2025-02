Bergamonews.it - È la Lovere-Teglio la prima delle 100 “Strade più belle d’Italia”

Nasce in Lombardia, da(Sondrio), lapiù’, il nuovo progetto di Italy Discovery&Countryside e ‘I Borghi più belli’, supportata dal Ministero del Turismo e in collaborazione con Regione Lombardia e Anci.L’iniziativa mira a sviluppare un nuovo prodotto turistico improntato dalla sostenibilità e alla valorizzazione della campagna. Il turismo, finora, ha riguardato solo le destinazioni, con Lepiùnasce il turista del paesaggio. A presentare il progetto sarà Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Moda, Marketing Territoriale di Regione Lombardia, insieme ai verticiorganizzazioni coinvolte, lunedì 10 febbraio in occasione della seconda giornata della fiera BIT 2025 a Milano, nello stand di Regione Lombardia (padiglione1).