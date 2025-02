Ilrestodelcarlino.it - E’ caccia al successo, arriva un Sora che è più forte in trasferta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Contro ildella vittoria. Il Castelfidardo domenica vorrà riprendere il discorso con ilinterrotto da tre partite, dove èto un solo punto, domenica, da Termoli, dopo i ko di Teramo e contro il Chieti. L’ultimodei fidardensi è stato il 3-0 rifilato all’Isernia. in casa, il 12 gennaio. Ma attenzione a unche inha un cammino migliore di quello casalingo. La squadra laziale lontano dal proprio stadio ha conquistato 14 punti frutto di quattro vittorie (l’ultima a Fossombrone) e due pareggi (4 sconfitte). In casa ha vinto in una sola occasione, poi otto pareggi e tre sconfitte. In pareggio terminò anche la partita di andata, 1-1, un pari in rimonta per la squadra di Giuliodori che prima di subire il gol dello svantaggio si era pericoloso in varie occasioni con i vari Nanapere (di testa colpì l’incrocio dei pali) e Cotugno.