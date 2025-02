Tuttivip.it - “E allora basta, non ha più senso”. Grande Fratello, Alfonso e Chiara: crolla tutto: “È evidente che non vuoi me”

Durante una serata nella Casa delha proposto adi unirsi a lui in Zona Beauty per fare una maschera insieme., visibilmente infastidita, ha declinato l’invito, preferendo continuare la conversazione con Shaila, Lorenzo e Zeudi. Shaila, notando il disagio dell’amica, le ha chiesto se avesse spiegato adil motivo del suo comportamento.ha espresso il suo disappunto per il fatto cheavesse parlato a lungo della sua ex, Federica, entrando in dettagli che lei riteneva superflui. Ha aggiunto di essere dispiaciuta, ma ferma nella sua posizione. Shaila ha approvato la sua decisione, sottolineando l’importanza dell’orgoglio, mentre Lorenzo le ha suggerito di confrontarsi direttamente con.Accogliendo il consiglio,ha raggiuntoin Zona Beauty.