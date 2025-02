Zonawrestling.net - Dynamite 06.02.2025 MJF contro gli anziani

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti all’analisi di, andato in onda dal Gateway Center Arena di Atlanta, Georgia. Una serata che si preannuncia esplosiva con il ritorno di Kenny Omega e un main event tra Swerve Strickland e Ricochet.Lo show si apre con un’intervista di Renee Paquette a Jay White nel parcheggio. White viene interrotto dai Death Riders, ma FTR e Adam Copeland attaccano questi ultimi alle spalle. Ne nasce una rissa che si sposta nell’arena. Durante il caos, Yuta subisce la Blade Runner, mentre gli FTR colpiscono PAC con la Shatter Machine. Dopo che i Death Riders vengono respinti, Copeland sfida Jon Moxley per Revolution, ma quest’ultimo rifiuta. Jay White propone allora un Brisbane Brawl per Grand Slam in Australia tra lui e CopelandMoxley e Claudio Castagnoli.Will Ospreay vs Mark Davis (3 / 5) Match che vede Davis dominare nelle fasi iniziali con la sua potenza.