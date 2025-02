Unlimitednews.it - Due italiani su tre pronti a partire in estate

ROMA (ITALPRESS) – Dopo le festività di Natale, glipensano già alle vacanze estive. A programmarle sono 2 intervistati su 3 ma senza dimenticare i ponti primaverili, che saranno l’occasione per viaggiare per più di 1 italiano su 4. I prezzi sono determinanti per la scelta della meta così come per le modalità di pagamento adottate. In generale, glispendono in media circa 1.130 euro a persona, cifra che sale a quasi 1.900 per i viaggi extraeuropei. E’ quanto rileva il nuovo Osservatorio Compass dedicato alle previsioni per le vacanze 2025 e divulgato in occasione della BIT. Solo il 15% torna sempre nei luoghi del cuore, mentre il restante 38% alterna l’abitudine con la scelta di nuove mete. Particolarmente sfruttati dagliper staccare la spina dalla quotidianità saranno anche i ponti tra Pasqua e 1° maggio.