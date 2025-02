Superguidatv.it - Due emisferi, la recensione del film drammatico tratto da una storia vera

Bárbara e Andrés sono prossimi a diventare genitori. Ma quando a pochi giorni dall’aspettata nascita le acque si rompono, la donna è preda di un dolore estremo e sviene proprio durante le fasi del parto, con conseguenze traumatiche per il bambino. Lucca infatti è stato vittima della situazione, che gli ha lasciato una cicatrice e gli effetti della paralisi cerebrale, con la quale dovrà probabilmente convivere per il resto della sua vita.In Duela madre è consumata dal senso di colpa e anche dopo aver dato alla luce il secondo figlio non ha definitivamente perso la speranza di trovare una cura per Lucca. Un giorno Bárbara scopre l’esistenza di una potenziale, miracolosa, procedura sperimentale, che sfrutta una rivoluzionaria macchina non ancora testata in Messico ma che viene già usata da diverso tempo in India con risultati incoraggianti.