Drogata e stuprata dal convivente | per lui braccialetto elettronico

Crevalcore (Bologna), 6 febbraio 2025 – La stordiva con droga e alcol e, quando l’aveva resa incosciente, la stuprava. L’Ora l’uomo, un sessantenne italiano, ha ricevuto da giudice l’ordine di non avvicinarsi all’ex compagna e, una donna cinquantenne e dovrà indossare ilper essere certi che rispetti tale misura restrittiva. L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale continuata: gli stupri, infatti, sono proseguiti negli ultimi tre anni: la donna veniva indotta a ingerire il mix di sostanze con la sua che l’avrebbero fatta sentire meglio. Verso la fine dello scorso anno, la donna ha trovato il coraggio di interrompere definitivamente la sua relazione con l’ex, anche perché già in passato aveva avuto comportamenti aggressivi e violenti contro di lei.