Ilrestodelcarlino.it - Droga nascosta negli snack al formaggio a Rimini: tre misure cautelari

, 6 febbraio 2025 - È tutto partito dalla rottura di uno scatolone, lasciato da un corriere in un centro ritiro della Valmarecchia. Un gesto inequivocabile che ha permesso ai finanzieri del Comando didi scoprire un vasto traffico di stupefacenti. Al termine delle indagini, attive dalla scorsa estate, i militari hanno indagato quattro persone e tre di loro sono state colpite da un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari Raffaele Deflorio. Secondo il racconto dei militari è tutto partito quando, in maniera improvvisa, il pacco al centro ritiri si è aperto facendo uscire degli involucri di palline al, che al loro interno nascondevano stupefacenti nascosti in mezzo a biscotti evari. I responsabili del centro spedizione, allarmati, hanno così chiesto l'intervento della guardia di finanza, arrivata sul posto asssieme ai colleghi dell’unità cinofila, che hanno sequestrato i plichi.