Ilrestodelcarlino.it - Droga a Ferrara, trovato involucro con ‘erba’ in centro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 6 febbraio 2025 - Proseguono le attività antie antidegrado della Polizia Locale Terre Estensi. Nel dettaglio i controlli si sono concentrati nelle zone delstorico in cui vengono segnalate presenze di gruppi di minorenni, che compiono atti di inciviltà e consumano stupefacenti, solitamente cannabinoidi (hashish o marijuana). Nel pomeriggio di martedì 4 febbraio, l'unità cinofila con il cane Aaron, ha effettuato un controllo nelle vie Aldighieri e via Garibaldi. In seguito alla segnalazione dell'animale è stato rinvenuto sul retro di una centralina Enel di via Aldighieri undi cellophane trasparente contenente sostanza erbacea di colore verde. La sostanza è stata pesata e analizzata con i dispositivi in dotazione al reparto di Polizia Locale ed è risultata essere 21,11 grammi di marijuana.