Dayitalianews.com - Drammatico incidente in città, coppia investita da un auto. Gravi al Fazzi

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora unnel Salento. L’episodio si è registrato, nel pomeriggio di oggi, a Lecce, e racconta ancora una volta di alcuni pedoni investiti da un’in corsa mentre attraversavano la strada. Sfortunata protagonista unadi anziani, marito e moglie, rispettivamente di 75 e 67 anni, che è stata travolta sulle strisce pedonali lungo viale Grassi. Entrambi ora lottano tra la vita e la morte., marito e moglie in lotta per la vita Per cause ancora tutte da chiarire e ricostruire, i due sono stati investiti da una Kia guidata da una donna di 72 anni. Quest’ultima si è subito fermata per prestare soccorso ai malcapitati insieme ad alcuni passanti. Sul posto delsono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato, d’urgenza e con codice rosso, lapresso l’ospedale “Vito” di Lecce.