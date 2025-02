Nerdpool.it - Dragon Ball: Sparking! Zero supera i 5 milioni di unità vendute

Leggi su Nerdpool.it

Bandai Namco. ha annunciato che, il primo sequel della serieZ: BUDOKAI TENKAICHI in oltre 15 anni, hato i 5diin tutto il mondo. Dopo il lancio nell’ottobre scorso, il gioco è diventato il titolo per console divenduto più velocemente di sempre.è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam.Sviluppato da Spike Chunsoft, il gioco sfrutta l’Unreal Engine 5 per offrire una grafica mozzafiato, combattimenti fulminei e ambienti completamente distruttibili. L’esperienza di gioco è stata apprezzata per le sue modalità ricche di azione, tra cui il multiplayer online e cooperativo, la modalità Episode Battle, che permette di rivivere le battaglie leggendarie della serie anime, e le Custom Battle, con cui i giocatori possono creare, giocare e condividere scenari personalizzati.