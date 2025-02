Ilveggente.it - Doppia mazzata per Hamilton: tutta colpa di Leclerc e Verstappen

Leggi su Ilveggente.it

perdi. Le parole dell’ex dirigente affossano il pilota inglese. Cosa ha dettoIl campionato non è ancora iniziato ma sappiamo benissimo che soprattutto dentro la Ferrari è conto alla rovescia. Le prime immagini diin Rosso hanno fatto il giro del Mondo e tutti non vedono l’ora di vederlo all’opera.perdi(Lapresse) – Ilveggente.itNon sarà sicuramente una stagione facile, soprattutto dopo gli ultimi anni vissuti nelle retrovie dietro. Forse,, anche per via dell’età, è un po’ arrugginito. Ma la scelta della Ferrari è stata sicuramente importante, una di quelle giuste per creare le attenzioni che servono per rimanere davanti a tutti, almeno sotto il profilo commerciale.