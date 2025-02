Lanazione.it - Dopo We care Empoli. Un dono da 15mila euro per sostenere i progetti di “Fiori di vetro“

Una piazza gremita e 700 cuori uniti da un nobile scopo:di“, organizzazione di volontariato per l’autismo di. E’ stato consegnato ieri dalla Misericordia l’assegno di, somma ricavata dall’evento di beneficienza "Weedizione 2024", organizzato dall’Arciconfraternita di via Cavour a sostegno delle famiglie dei ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico. La manifestazione si è tenuta lo scorso 16 settembre in piazza Farinata degli Uberti. Una serata straordinaria, (main sponsor Banca di Cambiano e Fondazione SeSa) che ha visto la partecipazione di oltre 40 aziende, imprenditori del territorio e cittadini, determinati a dare un contributo a “di“, fondata nel 2014. Ad oggi sono 8 gli adulti e 30 i bambini di tutto l’Empolese Valdelsa seguiti dall’associazione, che ora, grazie al cuore grande degli empolesi, potrà prendersi una boccata d’ossigeno.