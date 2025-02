Agi.it - Dopo Roccaraso, anche Ovindoli si blinda. Pullman contingentati

AGI -, altra località sciistica in provincia de L'Aquila, siche la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha manifestato l'intenzione di trovarvi casa.è per lo più affollata di turisti romani. Domani in Prefettura a L'Aquila una riunione ad hoc del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica che esaminerà le misure da adottare per prevenire possibili disagi. Il modello è ormai consolidato, è quello che domenica scorsa ha funzionato a, aiutato e non poco dalla partita serale del Napoli e dalla scarsità della neve che hanno frenato le partenze: numerie controlli. E allora apotranno entrare al massimo 35, con prenotazione obbligatoria entro domani a mezzogiorno. Per avere un termine di paragone, nello scorso weekend ne sono arrivati 14, quasi tutti dal Lazio e solo uno dalla Campania, quest'ultimo per un viaggio programmato con soggiorno in albergo.