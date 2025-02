Secoloditalia.it - Dopo le offese a Valditara, Raimo torna in cattedra: “Ricomincio dai crimini dei franchisti in Spagna”

Leggi su Secoloditalia.it

“Sono contento dire a scuola, sono molto contento”.inChristian, scrittore e insegnante presso il liceo Archimede di Roma, che era stato sospeso per tre mesi dall’insegnamento, con una decurtazione del 50% dello stipendio, a seguito dirivolte al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe. Durante un dibattito pubblico alla festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra nel settembre 2024,aveva definitoun “bersaglio debole da colpire” e lo aveva paragonato alla “Morte Nera” di Star Wars, utilizzando termini come “cialtrone” e “lurido” per descrivere le sue politiche.L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha ritenuto che tali dichiarazioni non costituissero una critica costruttiva, ma piuttosto un’offesa che violava i principi fondamentali di rispetto reciproco e dialogo civile.