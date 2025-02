Ilrestodelcarlino.it - Dopo il raid nel parcheggio: "Installeremo un cancello"

Il Comune interverrà per aumentare la sicurezza nel complesso di Cesena Anni 90, i cui sotterranei sono stati depredati da sgraditi visitatori nella notte tra lunedì e martedì. "La rabbia dei residenti di corte Botticelli - ha commentato l’assessore alla mobilità Christian Castorri - in relazione alvandalico che ha portato al danneggiamento di otto auto e di una serie di saracinesche dei garage, è legittima. Per questo stiamo lavorando per rendere operativo il prima possibile un nuovoche abbiamo collocato all’ingresso della struttura e che dovrà servire a limitare gli accessi, garantendo più sicurezza a chi lascia l’auto in sosta nella struttura". In particolare le lamentele dei residenti riguardavano i costi di mille euro all’anno da versare all’ente pubblico per poter usufruire di un posto auto, cifra che evidentemente non li ha messi al riparo da furti e danneggiamenti.