Lanotiziagiornale.it - Dopo Cancellato, pure Casarini spiato con Graphite

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il direttore di Fanpage Francescoe il fondatore e capomissione di Mediterranea Saving Humans, Luca. Più un’altra novantina di persone sparse per l’Europa. Sono tutti vittime di, lo spyware di ultima generazione prodotto e diffuso dall’azienda israeliana Paragon. Ieri, come venerdì scorso, ha ricevuto un messaggio WhatsApp direttamente da Meta col quale veniva avvertito della manomissione del proprio dispositivo.“È incredibile che criminali come Almasri abbiano ricevuto un trattamento di quel tipo e persone come giornalisti e attivisti vengano sottoposte a questo tipo di cyberwar”, il commento diche ha annunciato il deposito di una denuncia. Nel mirino dello spyware, stando a quanto trapelato, ci sarebbero giornalisti e attivisti di almeno una ventina di Paesi differenti.