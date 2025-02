Inter-news.it - Donnarumma sogna l’Italia! Il Psg pronto a non rinnovargli il contratto

Leggi su Inter-news.it

Come sottolineato da L’Equipe, il Paris Saint-Germain lavora al futuro di Gigioed èa interrompere le trattative per il suo rinnovo. Resta vivo l’interesse dell’Inter sul portiere ex Milan. RINNOVO – Il futuro di Gianluigi, secondo quanto anticipato dalla Francia, sarà lontano da Parigi. Il portiere della Nazionale Italiana, dopo le voci su un possibile rinnovo, rischia di salutare il Paris Saint-Germain. Come spiegato da L’Equipe, il club parigino avrebbe già trovato il suo sostituto e quindi sta pensando di non prolungargli ilche andrà in scadenza nel giugno del 2026. L’ex Milan ha più volte fatto sapere di voler tornare un giorno in Italia: e potrebbe essere questa la prima vera occasione.Psg, futuro in bilico perFUTURO – Come spiegato anche dal noto giornale francese, su Gianluigic’è l’interesse di tante big europee.