Cultweb.it - Donald Trump blocca le atlete transgender nelle gare femminili: cosa cambierà e quando?

Leggi su Cultweb.it

Il presidente americanoha firmatoscorse ore un ordine esecutivo che vieta la partecipazione dellecompetizioni. L’iniziativa, intitolata “Keeping Men Out of Women’s Sports” (allontaniamo gli uomini dagli sport), rappresenta una delle misure più restrittive adottate finora in materia di sport e identità di genere. L’ordine, che si basa su un’interpretazione rigida del Titolo IX, prevede sanzioni per le istituzioni scolastiche e sportive che non lo rispettano. La decisione ha già sollevato forti reazioni, con sostenitori che la vedono come una tutela dello sport femminile e oppositori che la considerano una grave violazione dei diritti delle personeè il nuovo presidente americano (fonte: Quotidiano Nazionale)L’ordine esecutivo stabilisce che il Titolo IX, la legge federale che vieta la discriminazione sessuale nell’istruzione eattività collegate, deve essere interpretato in modo da escludere ledalle competizioni