Dl Culturadisco verde Camera | 149 i sì

13.40 Via libera dall'Aula dellaal decreto Cultura, che ora passa al Senato. Il provvedimento è stato approvato con 149 voti a favore e 98 contrari. Nel decreto si affida al ministro della Cultura il compito di adottare un nuovo piano, chiamato 'Piano Olivetti per la Cultura',per favorire lo sviluppo della cultura, la rigenerazione culturale di periferie e aree svantaggiate, nonché per valorizzare biblioteche, filiera dell'editoria libraria,archivi,istituti Il testo del decreto va convertito in legge entro il prossimo 25 febbraio.