Liberoquotidiano.it - Dl Cultura, la Camera approva la fiducia con 196 sì, 112 no e 4 astenuti

(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2025 Con 196 sì, 112 no e 4, Aula dellahato laposta dal governo sul dl. Il decreto, tra le altre cose, affida al ministro dellail compito di adottare un nuovo piano, chiamato "Piano Olivetti per la", per favorire lo sviluppo della, la rigenerazionele delle periferie, delle aree interne e svantaggiate, nonché per valorizzare le biblioteche, la filiera dell'editoria libraria, gli archivi e gli istituti storici eli.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev