Diva Futura | recensione del film di Giulia Louise Steigerwalt

Leggi su Cinefilos.it

deldiDopo l’esordio con Settembre,propone in Concorso all’81° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, il suo secondo, un biopic sulla vita di Riccardo Schicchi, che ha il volto di Pietro Castellitto.Denise Capezza è Moana Pozzi in©LUCIA IUORIOCosa racconta?Italia, anni Ottanta-Novanta. Con la sua agenzia, Riccardo Schicchi rivoluziona la cultura di massa trasformando l’utopia hippy dell’amore libero in un nuovo fenomeno: il porno. Sotto la sua guida, “ragazze della porta accanto” come Ilona Staller, Moana Pozzi, Eva Henger e molte altre diventano all’improvviso dive di fama mondiale ed entrano nelle case degli italiani grazie al boom delle televisioni private e dei videoregistratori in VHS.