Diva Futura | ci sono scene post-credits alla fine del film?

Esce oggi al cinema il divertente e delicatissimo, ildi Giulia Steigerwalt che racconta della nascita del grande porno italiano in modo raffinato e alquanto romantico (potete trovare la recensione completa qui). Questa è un’opera che sorprende, che riesce a dare i giusti spazi ai personaggi realmente esistiti e interpretati magistralmente (Pietro Castellitto in particolare ci dà l’ennesima prova della sua grandiosità).La storia è più o meno conosciuta da tutti, ma ci regala comunque attimi di leggera ed insperata poesia.Ma veniamo al dunque:è in grado di sorprenderci anche dopo la?Cidopo i titoli di coda di?La risa è.no! Anche per questo, la storia termina con i titoli di coda. Se speravate di vedere foto o video reali dei protagonisti dell’opera di Giulia Steigerwalt, se ne può avere solo un assaggio appena prima dei credit.