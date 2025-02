Calciomercato.it - Dito puntato contro Inzaghi: “Così potrei allenare anche io” | ESCLUSIVO

Nell’episodio di Zona Rossonera sul canale Youtube di Calciomercato.it si parla di derby:il tecnico nerazzurroNuovo appuntamento per parlare di Milan sul canale Youtube di Calciomercato.it con il nuovo episodio di Zona Rossonera.Vincenzo Matrone critica Simone(LaPresse) – Calciomercato.itOspite della puntata Vincenzo Matrone, che si è soffermato sul derby tra Milan ed Inter, finito in pareggio e non ha risparmiato più di una stoccata a Simone, tecnico nerazzurro. “ha parlato solo di arbitri dopo il derby. Però c’è da dire che il primo l’ha perso con il Milan che in attacco aveva Morata e Abraham, uno l’ha perso quando vinceva 2 a 0 e poi ha subito la rimonta per 3 a 2, l’altro l’ha pareggiatouna squadra che aveva Abraham che sembrava un giocatore di basket, a cui probabilmente avevano detto che si poteva segnarecon le mani.