Disagi dopo la denuncia di abusi: campagna social e volantini a sostegno delle undici specializzande

Pavia – In tribunale ha patteggiato la pena per violenza sessuale, ma un gruppo di colleghi difende il primario del policlinico San Matteo e UniPv che è statoto da. Ora l’ex direttore della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione a Pavia, ancora sospeso dal servizio, attende di sapere se sarà reintegrato. “Alcune persone vicine alle dottoresse – ha detto Rossella Cabras di “Non una di meno” – ci hanno parlato delo che stanno provando. Hanno avuto coraggio are e sono impegnate in una logorante battaglia contro il superiore che per anni (almeno dal 2016) ha approfittato del suo potere per commetteresu di loro. Non devono sentirsi sole”. Ail collettivo ha lanciato una“Basta violenze ein Policlinico e Università”, alla quale seguirannoe manifesti.