Diritti in Biblioteca al via la rassegna che dà voce alle donne

Bergamonews.it - “D(i)ritti in Biblioteca”, al via la rassegna che dà voce alle donne

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Biblioteche non solo come luoghi di cultura e conoscenza, ma anche come casse di risonanza dei. È con questo spirito che nasce la prima edizione di “D(i)ritti in”, unaculturale, che ruota intorno al mondo dei libri, dedicata alla promozione della letteratura femminile e alla sensibilizzazione suidelle. Nove appuntamenti, pensati e organizzati con una cadenza mensile, a partire dal mese di febbraio, che hanno l’obiettivo di spalancare le menti e le coscienze su temi di stretta attualità e di forte impatto sociale. La lettura, e in questo caso anche l’ascolto, sia nel caso del reading che nella presentazione di alcune opere, come veicolo di sapere di vita vera e come consapevolezza, senza distinzione alcuna. Una kermesse alla sua prima edizione che lavora già sulla seconda e ha come fondamenta anche e soprattutto la capacità di fare rete, di inserirsi e fare tesoro del tessuto sociale con il fine di coinvolgere e suscitare pensieri e riflessioni, dare, fare rete confermando ancora una volta la sensibilità del mondorio ad aprirsi alla città nell’incontro, nel dialogo e nel confronto.