Romadailynews.it - Direttore generale OCA, Giochi asiatici invernali uniscono di nuovo persone attraverso sport

Leggi su Romadailynews.it

La nona edizione deidi Harbin unira’ ancora una volta leglimalgrado tutto, per promuovere ulteriormente il movimento olimpico asiatico, ha dichiarato Husain Al Musallam,del Consiglio olimpico dell’Asia (OCA). Da quando si e’ aggiudicata la candidatura per idel luglio 2023, i preparativi di Harbin sono in pieno svolgimento. Secondo gli organizzatori, oltre 1.200 atleti provenienti da 34 Paesi e regioni asiatiche gareggeranno, rendendo questa edizione la piu’ grande in termini di delegazioni e atleti partecipanti. “Harbin ha fatto un ottimo lavoro dopo essersi aggiudicata idue anni fa. Gli organizzatori hanno preparato le strutture qui e tutti i requisiti deiin tempi brevissimi e in modo molto professionale”, ha dichiarato Al Musallam, esprimendo la convinzione che idi Harbin, a tema “Sogno d’inverno, amore tra in Asia”, possano unire legliindipendentemente dai conflitti e dalle incertezze del mondo.