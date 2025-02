Quotidiano.net - Direttiva europea Csrd: Imprese italiane verso la rendicontazione sostenibile

"Nel perimetro dellaci sono oggi in Italia circa 7 milaobbligate alla. Gli obblighi riguarderanno successivamente anche la catena di fornitura, quindi le piccole e medienon direttamente coinvolte negli ambiti normativi". Lo ha detto Antonio Romeo, direttore di Dintec, il consorzio per l'Innovazione tecnologica del Sistema Camerale, intervenendo alla conferenza di apertura della SDGs Leaders UNconference in corso a Milano. "Ci sono una serie di piccoli passi da realizzare per affiancare lein questo percorso. Il primo intervento riguarda la cultura e la consapevolezza, che spesso mancano nelle piccole e medie", ha continuato Romeo spiegando che "bisogna lavorare sulla governance, ma anche su tutti i dipendenti integrando la sostenibilità nella strategia aziendale e non trattandola più come un mero obbligo o una scelta etica".