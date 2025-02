Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Fiorentina-Inter 0-0: si riparte! LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Scendono in campo, per continuare la sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato diA, lae l’Dopo le gare giocate tra martedì e mercoledì per i quarti di finale della Coppa Italia, torna in pista laA con il recupero, valido per la quattordicesima giornata di campionato, tra lae l’.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itSidal minuto diciassette, quando la partita vennerotta a causa del grave malore occorso in campo al centrocampista della squadra toscana Edoardo Bove. Una situazione che ha messo in allarme tutti, dai tifosi agli addetti ai lavori, fortunatamente risolta positivamente dal punto di vista della salute dell’ex calciatore della Roma, ma non ancora del tutto per quanto riguarda l’idoneità sportiva.