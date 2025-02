Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Inter 0-0, comincia il secondo tempo

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50' Ripartenza della, Dodo serve un buon pallone a Kean che calcia malissimo col mancino, spedendo la palla in curva. 48' Rientra in campo Comuzzo, tutto ok per il difensore viola. 46' Gioco fermo per uno scontro tra Comuzzo e Bastoni.