Lanazione.it - Diploma in soli quattro anni, l’Arzelà tra i primi istituti superiori a sperimentare il nuovo modello

Leggi su Lanazione.it

Sarzana (La Spezia), 6 febbraio 2025 – Il professor Riccardo Simonelli è docente di agraria e vicepreside del Parentucelli Arzelà a Sarzana. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, l’indirizzo agrario dell’istituto adotterà il4+2. Di cosa si tratta e quali sono le principali novità? “Il4+2 è una delle innovazioni introdotte dalla recente riforma scolastica e riduce la durata degli studida cinque a, mantenendo il valore legale deltradizionale. L’obiettivo è permettere agli studenti di acquisire rapidamente competenze tecniche e trasversali, preparandoli in modo efficace sia per il mondo del lavoro sia per ulteriori percorsi di studio. La nostra scuola è l’unica in provincia ad adottare questa sperimentazione, che riorganizza i contenuti in modo più mirato e intensivo”.