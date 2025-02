Ilrestodelcarlino.it - Dipendenti dell’Ast vincono la causa. In arrivo una pioggia di risarcimenti

Un successo sindacale importante, a garantire qualità del lavoro aidella sanità. Ieri mattina il giudice di lavoro di Fermo ha condannato la Ast fermo al pagamento di somme risarcitorie in favore deiche avevano presentato, con il patrocinio del sindacato Cisl Fp unadi lavoro per il mancato riconoscimento del diritto alla mensa o buono pasto sostitutivo in ogni turno di servizio coperto negli ultimi 10 anni. La Ast pagherà in favore deiricorrenti una somma totale che si avvicina ai 200 mila euro a titolo di risarcimento più le spese processuali: "La Cisl Fp, spiega Giuseppe Donati, segretario del sindacato, con il fondamentale aiuto professionale dell’avvocato Stefano Ghio del foro di Macerata, forte di ben due sentenze della corte di cassazione in materia e dopo aver chiuso un accordo transattivo per lo stesso motivo nel dicembre 2023, ha intentato laper ridare dignità al diritto contrattuale violato da Ast di Fermo ai danni dei