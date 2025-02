Formiche.net - Digital with human touch. Nasce la nuova Tim

Leggi su Formiche.net

“Tim sta cambiando pelle e laimmagine che ci rappresenta da oggi riflette il percorso di rinnovamento che stiamo realizzando. Da oltre cent’anni siamo il cuore dell’innovazione in Italia e continuiamo a evolvere per accompagnare lo sviluppo economico e sociale del Paese”. Sono le parole di Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, in occasione del lancio dello spot sullaidentità di Tim. “Guidiamo lo sviluppo dele e lo facciamo continuando ad essere sempre vicino ai nostri clienti, le persone e le imprese che quotidianamente si rivolgono a noi per semplificare il modo di vivere, lavorare, studiare, divertirsi ed entrare in connessione”.Uno spot per riflettere anche visivamente la strategia “”, ovvero la semplicità dele unita alla presenza capillare sul territorio.