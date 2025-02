Fanpage.it - Dieci metri quadri, 500 euro al mese: l’annuncio immobiliare shock a Bologna per studenti e lavoratori

La sistemazione, descritta come un "monolocale mansardato", comprende un angolo cottura con due fornelli affiancato da un lavello, un bagno con doccia senza piatto o ante per contenere l’acqua, un lavandino e un water a pochi centidi distanza. Tutto in 10