Dieci attori alla seconda serata di Sanremo 2025

Non c’è spazio soltanto per la musica al Festival di, in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Durante la settantacinquesima edizione della kermesse canora, Carlo Conti volgerà lo sguardo anche al grande schermo. Il diretto artistico presenterà infatti al pubblico di Rai1 il cast di FolleMente, il nuovo film di Paolo Genovese, in uscita nelle sale il prossimo 20 febbraio.Nel corso delladel Festival, in programma mercoledì 12 febbraio, saliranno infatti sul palco del Teatro Ariston diversi interpreti di FolleMente: da Edoardo Leo a Pilar Fogliati, passando per Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi e Vittoria Puccini. Non mancheranno nemmeno Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria.Uno straordinario trampolino di lancio per l’ultimo lavoro di Genovese, che potrà contare anche sull’amplia platea del pubblico sanremese per cercare di imporsi al botteghino.