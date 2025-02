Rompipallone.it - “Deve smetterla!”: Joao Felix incanta San Siro ma non basta, arriva la sentenza pesantissima

Ultimo aggiornamento 6 Febbraio 2025 11:32 di Alessiaha esordito col botto con il Milan: è andato in gol contro la Roma, ma non gli èto per evitare la bordata. Ecco cos’è stato detto.to a Milano nell’entusiasmo generale dei tifosi rossoneri, non ha deluso le aspettative. Ha segnato in Coppa Italia contro la Roma e ha chiuso i conti, su assist di Gimenez, con il 3-1 che ha significato la qualificazione del Milan alla semifinale della competizione.Dal portoghese i tifosi si aspettano tanto e la prima gara in cui è subentrato, segnando con un’ottima intuizione, ha alzato ancora di più l’asticella. Occhio però a quello che è stato detto su di lui: sonote parole decisamente inaspettate.San, ma non manca la bordata: nessuno se lo sarebbe mai aspettatoJon Obi Mikel, ex calciatore del Chelsea, ha dichiarato a ‘he Obi One Podcast’: “Enzo Maresca ha visto quello che hanno visto altri allenatori.