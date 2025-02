Messinatoday.it - Detriti sulla strada provinciale 35 verso Pezzolo, la via si percorre al buio nelle ore notturne

Leggi su Messinatoday.it

35 al villaggio. Un peticolo per chi in particolareorela via visto che il trattole di competenza della Città metropolitana è anche al. Così scrive un lettore di MessinaToday.