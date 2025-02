Serieanews.com - Derby d’Italia per il “nuovo Lautaro”: sta per scoppiare il finimondo

Leggi su Serieanews.com

Se vi dicessero che il prossimoMartinez della Serie A gioca già nel nostro campionato, ci credereste? Pronto unInter-Juve per luiper il “”: sta peril(Foto: Ansa) – serieanews.comSe vi dicessero che il prossimoMartinez gioca già nel nostro campionato, ci credereste? Il nome forse è ancora troppo poco chiacchierato, ma la sua ascesa sembra davvero inarrestabile: un talento che unisce tecnica, cattiveria agonistica e fiuto del gol. In altre parole, garra argentina pura.Arrivato in Italia lo scorso gennaio per 13 milioni di euro, era un investimento ambizioso per il Bologna. Non una cifra folle per un club come l’Inter, certo, ma per i rossoblù era un’operazione che doveva essere ponderata. I primi sei mesi sono serviti per ambientarsi, poi con Vincenzo Italiano in panchina è sbocciato definitivamente: a suon di gol e prestazioni ha mandato in panchina Thijs Dallinga che per “colpa” sua è stato anche vicino all’addio, anticipato.