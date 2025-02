Brindisireport.it - Derby Brindisi-Casarano: trasferta vietata ai tifosi rossoazzurri

Leggi su Brindisireport.it

Sono disponibili i biglietti per assistere alla partitaFC -Calcio, valida per la ventitreesima giornata di campionato di serie D, girone H, in programma allo stadio comunale "Franco Fanuzzi" domenica 9 febbraio, con fischio d’inizio alle ore 15.30. In riferimento alla gara e.