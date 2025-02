Agi.it - Denunciata l'Italia alla Corte dell'Aja per il caso Almasri. Il governo, "non c'è alcuna indagine della Cpi"

AGI - "Ostacolo all'amministrazionea giustizia ai sensi'articolo 70o Statuto di Roma". E' questa l'ipotesi di reato contenuta in una denuncia ricevuta dall'ufficio del procuratorePenale Internazionale in cui sono indicati i nomia premier Giorgia Meloni e dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi in relazione al. A scrivere all'Aja, attraverso i suoi legali, è stato un rifugiato sudanese che già nel 2019 aveva raccontato agli investigatori internazionali le torture che lui e la moglie avevano subito dal generale, quando entrambi erano stati imprigionati in Libia. "Il richiedente, un cittadino sudanese del Darfur con lo status di rifugiato in Francia, sostiene che sua moglie, lui stesso e innumerevoli membri del gruppo di cui fa parte ('migranti') sono stati vittime di numerosi e continui crimini", si legge nella richiesta inviata all'ufficio del procuratore appena dopo aver ascoltatoCamera i ministri Nordio e Piantedosi.