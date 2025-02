Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Alice, le testimonianze. Dalla tanica ai cerchioni spariti, i dubbi sull’auto carbonizzata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"I? Mi ha detto il mio titolare di tirarli via da quell’auto. Proprio da quella. Avrei dovuto montarli su un altro mezzo. Li ho appoggiati davanti al capannone poi sono". Ai mille quesiti ancora aperti nell’ambito del delicato processo davanti alla Corte d’Assise contro Mohamed Gaaloul, unico imputato per il terribile omicidio diNeri, ieri se ne è aggiunto un altro: quello deidell’auto della vittima.posteriori che, inspiegabilmente, erano stati sostituiti con altri mentre il mezzo carbonizzato si trovava sotto sequestro in una autocarrozzeria di Mirandola. Di quel grave ‘sabotaggio’ se ne resero conto i carabinieri a luglio del 2023 e la procura indagò il titolare che, nella precedente udienza, si è avvalso della facoltà di non rispondere. A parlare in aula, ieri, è stato invece il dipendente che ha sottolineato come la vettura non fosse coperta da teli.