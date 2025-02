Juventusnews24.com - Delio Rossi promuove Juve e Milan: «Dal mercato hanno preso di più e rispetto alla Lazio squadre hanno questa cosa»

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatore sui movimenti didei bianconeriL’ex allenatoreha parlato a Radio Sei per analizzare le mosse suldellae delche si sono mosse più delle altre.PAROLE – «Quarto posto? I campionati si decidono ad aprile, l’importante è che laresti legata al carro.daldi più, il Bologna è una mina vagante perché gioca bene. Facendo il gioco delle figurine non avevamo immaginato che lapotesse essere in questi posti della classifica, se la può giocare con Fiorentina e Bologna, le altre rosequalin più».Leggi suntusnews24.com