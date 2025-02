Juventusnews24.com - Del Piero e Totti insieme allo Stadio Olimpico! Non è il multiverso ma il nuovo film della Marvel: il VIDEO con l’ex capitano della Juve è virale

di RedazionentusNews24Del: ilper il lancio promozionale delDelda oggi sono parte dell’universo: gli ex capitani di Roma esono infatti i protagonisti sui socialnuova promo per ildell’MCU Captain America – Brave New World. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daItalia (@it)I due compaiono al centro dellodi Romaal protagonista del, in uscita il 12 febbrario, Anthonie Mackie,Falcon che ha ereditato lo scudo da Steve Rogers. All’inizioscena i due ex numeri 10, si può notare, sono seduti ad un bancone nella stessa posa del celebrein cui i due – con le tutenazionale – erano protagonisti nel celebre sketchbarzelletta.