Ilgiorno.it - Degrado e discariche: boom di ispezioni e multe

Leggi su Ilgiorno.it

Nel 2023 la polizia locale aveva censito 61 veicoli abbandonati e ne aveva rimossi 52. Lo scorso anno sono stati censiti 224 veicoli abbandonati, di cui 128 rimossi (75 da area pubblica, 41 da siti Aler e 12 da aree comunali). Bastano questi numeri per comprendere che l’ambito della polizia ambientale costituisca un’emergenza. Va detto che una parte di questa statistica è anche frutto dell’accordo che, nel gennaio del 2024, il Comune di Legnano aveva stipulato con Aler per verificare tramite la polizia locale le segnalazioni pervenute, comunicando ad Aler le generalità dei veicoli e concordando la data della loro rimozione. I costi delle operazioni sono a carico di Aler Milano e l’intesa ha permesso di intervenire in modo celere nei 41 casi che rientrano ora nella statistica. Sempre per quanto riguarda le attività di polizia ambientale, nel corso del 2024 sono stati emessi in totale 61 verbali e sono state organizzate 82 pattuglie per la risoluzione di situazioni diin aree verdi private.