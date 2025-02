Panorama.it - Decreto Cultura: sostegno a librerie, biblioteche e spettacoli dal vivo e misure per le periferie

Leggi su Panorama.it

Aiuti allee alle, valorizzazione delle aree periferiche, spinta sudale audiovisivo e via al cosiddetto “Piano Olivetti”. Ilè stato approvato alla Camera (149 voti a favore e 98 contrari) ed ora è pronto ad andare in Senato per l'ok definitivo (entro fine febbraio). Non c’è il taglio dell’Iva per le opere d’arte e su questo si fa sentire la protesta degli addetti ai lavori che chiedevano una riduzione come in Francia (abbassata al 5,5%) e in Germania (al 7%) per garantire più competitività italiana. E salta la modifica delle Soprintendenze, con la Lega che ha fatto un passo indietro. Ecco cosa prevede ile cosa cambiaIl "Piano Olivetti per la”Viene introdotto, come pilastro, il cosidetto "Piano Olivetti per la", ispirato dalla filosofia dell’imprenditore Adriano Olivetti.