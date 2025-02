Sport.quotidiano.net - De Siervo (Lega A): "Priorità stadi, i tornei nazionali perdono valore». "Superlega morta grazie alla Champions»

Un calcio italiano con innegabili prospettive, ma anche con ostacoli che sarebbe bene superare in maniera decisa: quello dei troppi impegni per i club, della polarizzazione delle risorse, della difficile sostenibilità, deglinon più all’altezza. L’ad dellaSerie A, Luigi De, ha offerto una dettagliata fotografia del nostro movimento a Spobis, evento internazionale dello sport business ad Amburgo. "Sul calendario, sempre più congestionato – ha detto – con la Uefa esiste un dialogo, con la Fifa questo confronto al momento non c’è stato, ed è per questo che, insieme al sindacato europeo dei calciatori, abbiamo avviato un’azionele come Leghe europee. Sono convinto – ha proseguito De– che l’idea di Supersia definitivamente “”. Uno dei motivi principali è che i grandi club stanno già beneficiando in modo significativo del nuovo formato dellaLeague.