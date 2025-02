Quotidiano.net - Dazi Usa, Italia e Germania le più esposte in Europa: a rischio l’automotive

Roma, 6 febbraio 2025 – La seconda amministrazione Trump prosegue a pieno ritmo il piano di politiche protezionistiche. Sabato scorso il presidente degli Stati Uniti ha firmato un ordine esecutivo per imporredel 25% sui prodotti provenienti da Canada e Messico e del 10% sulle importazioni cinesi, a partire da martedì. Al centro delle due grandi potenze mondiali, Cina e Stati Uniti, l’Unione europea scongiura importanti ricadute economiche. E teme il tracollo dei settori di maggiore esportazione; in prima linea. Se istatunitensi al 25% fossero applicati anche verso l’, le industrie automobilistiche tedesca ena sarebbero le più, subendo una flessione in termini di export rispettivamente del 7,1% e del 6,6%. Secondo uno studio di Oxford Economics, ‘Driving into uncertainty: How Trump’s tariffs could derail Europe’s automotive powerhouse’, le tariffe trumpiane avrebbero un effetto immediato sulla produzione automotive europea, già protagonista di una marcata crisi industriale.