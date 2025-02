Quotidiano.net - Dazi Usa-Cina, il pasticcio dei pacchi. Patrizio Bianchi: "Il tycoon bluffa"

Leggi su Quotidiano.net

di Antonio Troise ROMA "Non c’è partita. Trump sa benissimo che sarà l’America a perderci di più con questa politica dei, il suo è soprattutto un bluff. Anche nei confronti della, che non poteva non reagire all’inasprimento delle tariffe doganali deciso dagli Usa".(foto), economista, ex ministro dell’istruzione del governo Draghi ma, soprattutto, attento osservatore dei mercati internazionali, non ha dubbi. E nell’intervista lancia un messaggio esplicito all’Europa: "È il momento di agire con una nuova politica che punti sullo sviluppo delle nuove industrie digitali mettendo da parte ogni sovranismo da cortile". La, quindi, vincerà la battaglia dei? "Partiamo da un dato: il Paese ha registrato un processo di crescita molto più veloce del nostro, ha bruciato le tappe, con una maturazione sia della popolazione sia delle strutture produttive.