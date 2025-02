Ilfattoquotidiano.it - Daniel Barenboim: “Ho il Parkinson ma manterrò il maggior numero possibile di impegni professionali”

Il primo annuncio era arrivato nell’ottobre del 2022: “Mi hanno diagnosticato una grave malattia neurologica”. Oggi il direttore d’orchestraha svelato di avere il morbo dima di voler “mantenere ildi”. Nel 2023 l’artista, diverse volte sul palco del Teatro alla Scala e dei principali teatri di tutto il mondo, era stato ricoverato un mese e mezzo. “So che molte persone si sono preoccupate per la mia salute, sono stato toccato profondamente dal sostegno che ho ricevuto negli ultimi tre anni. Oggi vorrei condividere che ho il morbo di– ha affermato il musicista 82enne in una nota – Guardando al futuro, ho intenzione di mantenere ildi. Se non sarò in grado di esibirmi, è perché la mia salute non me lo consente”.